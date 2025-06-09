شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سموحة يعلن الحداد 3 أيام على وفاة لاعب التنس أدهم صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة حزينة ومؤثرة، أعلن نادي سموحة اليوم إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات التدريبية الخاصة بالفريق الأول وقطاع المدارس والفريق التجهيزي، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم.

يأتي هذا القرار من سموحة حدادًا على روح "أدهم صالح"، لاعب الفريق الأول للتنس بالنادي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وشمل قرار الإيقاف أيضًا جميع ملاعب مجمع التنس الأرضي داخل النادي، حيث سيتم تعليق اللعب بالكامل خلال فترة الحداد، تعبيرًا عن الحزن العميق الذي يسود أروقة النادي لفقدان أحد أبنائه.

وتقدم مجلس إدارة نادي سموحة وجميع منتسبيه بخالص العزاء لأسرة الفقيد أدهم صالح، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.