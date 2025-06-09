شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه للدوري و50 ألفا للكأس.. تعرف على رسوم المسابقات بالموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن رسوم اشتراكات الأندية في مختلف المسابقات التي ينظمها، وتأتي هذه الرسوم ضمن اللوائح المالية التي تهدف لتنظيم الجوانب الإدارية والمالية للأندية المشاركة.

وأكد الاتحاد أن هذه الرسوم تُسدد من قبل الأندية في المواعيد المقررة قبل بداية كل مسابقة، وذلك لضمان استمرارية الدعم المالي اللازم لتنظيم هذه الفعاليات الرياضية وتطويرها.

وحسب شروط القيد للموسم الجديد، تُسدد رسوم مسابقات القسم الأول والثاني والثالث وكأس مصر وكرة الصالات والكرة النسائية في الاتحاد في المواعيد المقررة قبل بداية المسابقات، كما تُسدد رسوم مسابقات المراحل السنية للقسم الأول والثاني في الاتحاد في المواعيد المقررة قبل بداية المسابقات.

وتُسدد رسوم مسابقات القسم الرابع في الفروع في المواعيد المقررة قبل بداية المسابقات، كما تُسدد رسوم مسابقات المراحل السنية للقسم الثالث والرابع في الفروع في المواعيد المقررة قبل بداية المسابقات.

وجاءت رسوم كل المسابقات كالتالي:

القسم الأول: 100000 جنيه.

القسم الثاني (أ): 25000 جنيه.

القسم الثاني (ب): 15000 جنيه.

القسم الثالث: 10000 جنيه.

القسم الرابع: 5000 جنيه.

كرة الصالات:

5000 جنيه لكل الأقسام

الكرة النسائية:

أندية القسم الأول: 10000 جنيه.

أندية القسم الثاني: 5000 جنيه.

أندية القسم الثالث: 3000 جنيه.

كأس مصر:

أندية القسم الأول: 50000 جنيه.

باقي الأندية: 10000 جنيه.

مسابقات المراحل السنية:

القسم الأول: 3000 جنيه لكل مسابقة.

القسم الثاني: 2000 جنيه لكل مسابقة.

القسم الثالث والرابع والناشئين: 1000 جنيه لكل مسابقة.