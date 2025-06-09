شكرا لقرائتكم خبر عن منع العمل بناديين وتوثيق العقود أبرز شروط عمل المدربين فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من التعليمات الجديدة التي ستنظم عمل الأجهزة الفنية والإدارية في الدوري المصري، للموسم الكروي 2025/2026، وتأتي هذه الإجراءات لضمان الاحترافية والالتزام باللوائح المنظمة للمسابقات.

وألزم الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية بضرورة توثيق عقود الأجهزة الفنية والإدارية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم قبل بدء أي من المسابقات في الموسم الجديد.

وعن ضوابط لتغيير المدربين، أقر الاتحاد قاعدة تحد من انتقال المديرين الفنيين، حيث لن يُسمح للمدير الفني الذي يفسخ عقده مع نادٍ بالتعاقد مع نادٍ آخر في نفس المسابقة خلال نفس الموسم.

ومع ذلك، استثنت التعليمات حالة إنهاء العقد من طرف النادي، حيث يُسمح للمدير الفني في هذه الحالة بالتعاقد مع نادٍ آخر، على ألا يتولى مسؤولية أكثر من ناديين كحد أقصى في نفس المسابقة خلال الموسم الواحد.

كما شددت التعليمات على ضرورة قيام النادي الذي يُقدم على تغيير مديره الفني بإثبات الطرف الفاسخ للعقد السابق قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

كما لن يُسمح لأي مدير فني أو مدرب مساعد بالتواجد في المنطقة الفنية بملعب المباراة إلا بعد حصوله على الرخص التدريبية المحددة لكل مسابقة، بالإضافة إلى امتلاكه لبطاقة المدير الفني أو المدرب الصادرة عن الاتحاد.

وأكد الاتحاد على أنه لن يتم استخراج أي بطاقة لأي مدرب إلا بعد قيامه بسداد كافة الجزاءات التي قد تكون صدرت بحقه.

وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز مبدأ الشفافية والالتزام التعاقدي، ورفع مستوى الاحترافية في الأندية المصرية، بما يخدم مصلحة كرة القدم ككل.