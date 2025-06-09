الامارات | من المتغطرس رونالدو أم لامين جمال.. ماذا سيفعل نجم برشلونة بعمر الـ 30؟ (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي أشاد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المسيرة الذهبية في ملاعب كرة القدم بنجم إسبانيا الموهوب لامين جمال قبل مباراة المنتخبين في نهائي دوري الأمم الأوروبية، الأحد، الذي انتهى لمصلحة البرتغال بركلات الترجيح 5-3 (الوقت الأصلي والإضافي 2-2)، صدر من "جوهرة برشلونة" موقفاً غير طبيعياً أثار الجدل بين الجماهير على مواقع التواصل.

وفور انتهاء المباراة بفوز "برازيل أوروبا" اصطف لاعبو البرتغال في ممر شرفي وفقاً للبروتوكول المتبع خلال مراسم التتويج ليعبر من خلاله الفريق الخاسر وسط تصفيق حار، وأثناء مرور لامين جمال مدّ رونالدو يده لمصافحة لامين جمال لكن الأخير أبدى نوعاً من قلة الاحترام للأسطورة حين مدّ يده على مضض، قبل أن يشيح بنظره الحاد عن رونالدو في موقف انتقده الكثيرون!.

ولم يكتفِ لامين جمال بذلك بل كان أول من خرج من الملعب بعد التتويج تاركاً زملائه على البساط الأخضر خلال مراسم التتويج الأمر الذي أثار غضب عشاق رونالدو الذين تساءلوا فيما إذا كان لامين يامال يتصرف بهذه الطريقة بعمر الـ17 سنة، فماذا سيصدر منه إذا أصبح أسطورة على شاكلة رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي بعمر الـ30؟!.

المفارقة العجيبة أن رونالدو - المتهم بالغطرسة طوال مسيرته الكروية- سُئل عن لامين جمال خلال مؤتمر صحافي قبل أيام، وقال للصحافيين إنه: "لامين جمال لاعب موهوب يقدم أداء رائع.. دعوه يتطور، بعيداً عن الضغط الإعلامي".

من جهتهم، خرج أنصار لامين جمال على مواقع التواصل يدافعون عن موقف لاعب برشلونة، مبررين ذلك بأن رونالدو كان خلال المباراة قد رفع يده مشيراً إلى الرقم واحد لدى تسجيله هدف التعادل في مرمى إسبانيا 2-2، ما اعتبروه رسالة إلى لامين جمال بأنه بعمر الـ40 بإمكانه قهر المواهب الشابة.