الامارات | شباب الأهلي يخسر ويتأهل إلى ربع نهائي "سلة آسيا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل شباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم خسارته أمام بطل اليابان "وتوسونوميا بريكس" (99-105)، اليوم الإثنين، بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم، في ختام دوري مجموعات البطولة، المقامة في دبي حتى 13 يونيو الجاري.

كما شهدت الجولة الختامية، تأهل فريق طبيعت إيران بالعلامة الكاملة، عن مجموعته الأولى بحصده الانتصار الثاني على التوالي، وجاء على حساب برونكو المنغولي بواقع (78-76)، مع العلم أن طبيعت حسم مباراته الافتتاحية بانتصارٍ مستحق على حساب جيجيانج جوانجشا ليونز الصيني بواقع (99-85).

وحافظ شباب الأهلي على صدارة فرق المجموعة رغم خسارته أمام بطل اليابان، بعد تشارك الـ "فرسان" الرصيد ذاته البالغ ثلاث نقاط مع كل من ميرالكو بولتس الفلبيني وبريكس الياباني، إلا أن فارق الأهداف كان له دور الفيصل في تحديد هوية المتصدر والوصيف المتأهلين رسمياً للدور ربع النهائي، خصوصاً أن شباب الأهلي استهل مشواره بالفوز على بطل الفلبين (101-87)، قبل أن يتمكن الفلبينيين في ثاني الجولات أول من أمس، من الفوز على بريكس الياباني بواقع (97-86).

وجاءت صدارة شباب الأهلي بفارق (+نقاط) من 200 نقطة سجلها الـ "فرسان" في كلتا مباراتيه، مقابل تلقي سلتهم لـ 192 نقطة، في حسم فريق ميرالكو بولتس الفلبيني مركز الوصافة بفارق (-3 نقاط) والبطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للدور ربع النهائي من إجمالي 184 نقطة سجلها لاعبيه، وتلقي سلتهم على مداري مباراتيهما بالمجموعة إجمالي 187 نقطة، ولينتظر "وتسونوميا بريكس الياباني" الذي اكتفى بمجموع مباراتيه بفارق (-5) من 191 نقطة سجلها لاعبيه، و196 تلقتها سلتهم، الحصول على إحدى بطاقتي افضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث، التي قد تقودهم مع نهاية دوري المجموعات للدور ربع النهائي.

ويقضي نظام البطولة التي يشارك فيها 9 أندية، بتأهل كل من المتصدر والوصيف في المجموعات الثلاثة للدور ربع النهائي، مع منح بطاقتين إضافيتين لصاحبي أفضل مركز ثالث.

ودفع شباب الأهلي ثم تراخيه في الربع الأول الذي حسمه فريق "وتسونوميا بريكس الياباني" بواقع (31-23)، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من تقليص الفارق بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث بواقع (31-28 و27-26)، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة التي أطمئن خلالها "فرسان السلة" على تأهلهم رغم ذهاب نتيجتها لصالح اليابانيين (20-18).

وتقام اليوم قرعة الدور ربع النهائي الذي ينطلق يوم غدٍ الأربعاء على صالة كوكا كولا أرينا بدبي، ويتحدد على أثرهم هوية الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي، ومن ثم الذهاب إلى المباراة النهائية التي ستقام على صالة كوكا كولا.

