الامارات | إنتر يتعاقد مع مدرب جديد خلفا لإينزاغي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُيّن المدافع الدولي السابق الروماني كريستيان كيفو الإثنين مدربا جديدا لنادي إنتر الإيطالي بدلا من سيموني إينزاغي المغادر إلى السعودية، وفقا لما أعلن وصيف بطل أوروبا.

وأفاد إنتر في بيان "يرحب إنتر ميلان بكريستيان كيفو مدربا جديدا لفريقه الأول الذي وقّع عقدا لمدة عامين حتى 30 يونيو 2027". يمتلك كيفو، مدافع إنتر السابق، خبرة تدريبية محدودة في الدوري الإيطالي، حيث قاد بارما خلال 13 مباراة فقط الموسم المنصرم وحال دون هبوطه إلى الدرجة الثانية.

ويحلّ كيفو بدلا من إينزاغي (49 عاما) الذي قرر الانتقال إلى السعودية للاشراف على الهلال مباشرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5، بعقد بقيمة 50 مليون يورو خلال موسمين.

وكان كيفو (44 عاما) قد ودَّع في وقت سابق اليوم بارما تمهيدا لعودته إلى فريقه السابق إنتر، وقال على "إنستغرام": "أشكر النادي والجهاز الفني واللاعبين والجماهير على ثقتهم بي وبمشروعنا"، مضيفا "تجاوزنا معا العقبات وكتبنا صفحة (في تاريخ بارما) ستبقى في قلبي".

ودافع كيفو عن قميص "نيراتسوري" بين عامي 2007 و2014، متوجا مسيرته باحراز لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2010 حين أحرز الفريق الثلاثية التاريخية بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

استهل المدافع السابق مسيرته التدريبية مع فرق الشباب في إنتر بين عامي 2018 و2021، ثم قاد فريق الشباب الرديف بين عامي 2021 و2024. غادر كيفو نادي مدينة ميلانو في نهاية الموسم الماضي، قبل أن ينضم إلى بارما الصاعد حديثا والمتعثر بدلا من فابيو بيكيا في شباط/فبراير 2025.

في تجربته الأولى كمدرب في الـ "سيري أ"، ضمن كيفو بقاء بارما بين أندية النخبة باحتلاله للمركز السادس عشر بعدما قاده لتحقيق ثلاثة انتصارات، أبرزها ضد يوفنتوس وأتالانتا، مقابل سبعة تعادلات وثلاث هزائم.

لم يكن كيفو الخيار الأول لإنتر اذ أراد النادي اللومباردي الذي فقد لقبه بطلا للدوري بفارق نقطة أمام نابولي في الموسم المنصرم، التعاقد مع المدرب الإسباني لكومو سيسك فابريغاس الذي قاده إلى المركز العاشر، لكن الاخير رفض التخلي عنه.

ويستلم الروماني فريقا مهزوزا تماما بعد تبخر حلمه بالثلاثية وخروجه خالي الوفاض من كافة المسابقات نتيجة تنازله عن لقب الدوري المحلي في اليوم الأخير لصالح نابولي، خسارته نهائي دوري الأبطال بشكل مذل وتاريخي أمام سان جرمان، وانتهاء مشواره في الكأس المحلية عند نصف النهائي على يد جاره ميلان.

وسيشرف كيفو على إنتر في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة بين 14 يونيو و13 يوليو بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، وستكون أول مباراة له مع "نيراتسوري" ضد مونتيري المكسيكي في مونديال الأندية الأسبوع المقبل على ملعب "روز بول" في باسادينا بولاية كاليفورنيا.