الامارات | سيناريو تأهل السعودية مباشرة إلى كأس العالم.. "المهمة المستحيلة"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتظر السعودية مهمة شبه مستحيلة لخطف البطاقة المباشرة الاخيرة الى نهائيات كأس العالم 2026 عن التصفيات الآسيوية، وذلك عندما تستضيف أستراليا الثلاثاء (الساعة 22:15 بتوقيت الإمارات) على ملعب الانماء بجدة في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وتحتل السعودية المركز الثالث في المجموعة برصيد 13 نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف استراليا الثانية التي تتفوق بفارق الاهداف (+8)، وبالتالي يحتاج أصحاب الأرض الى الفوز بخماسية إذا أرادوا حرمان ضيوفهم من التأهل المباشر.

وتحدث المدرب الفرنسي للسعودية هيرفيه رونار بنبرة متفائلة بعد أن حافظت على آمالها بالفوز على البحرين 2-0 الخميس في المنامة.

وقال "الباب شبه مغلق، لكن يجب أن نحاول التأهل". لكنه يدرك جيدا صعوبة المهمة خصوصا أن السعودية سجلت ستة أهداف فقط في تسع مباريات، وبالتالي بحاجة إلى تحسين أدائها التهديفي إذا أرادت أن تحظى بفرصة التأهل مباشرة، فضلا عن قوة المنتخب الأسترالي الذي خطا خطوة كبيرة نحو النهائيات بفوزه القاتل على اليابان (1-0) في الوقت بدل الضائع، وتفوقه اللافت في المواجهات المباشرة (5 انتصارات و4 تعادلات وخسارتان).

ورغم ذلك، ستلعب السعودية من أجل الفوز وإنهاء دور المجموعات في المركز الثالث على الاقل أمام إندونيسيا التي تحل ضيفة على اليابان، وبشكل إيجابي بعد البداية المتعثرة التي دفعت ثمنها غاليا في الجولات الحاسمة.

واوضح رونار "يجب على الأخضر خطف بطاقة التأهل خلال مباراة أستراليا وتسجيل المزيد من الأهداف".

وتبدو أستراليا أقرب الى اللحاق باليابان والتأهل بعد تجاوز بدايتها البطيئة التي شهدت رحيل مدربها غراهام أرنولد وتولي توني بوبوفيتش المسؤولية.

وقال بوبوفيتش "علينا إنجاز مهمة في السعودية. نحن في وضع ممتاز، لكن علينا إنهاء المهمة بنجاح. لقد كانت فترة صعبة جدا منذ توليت المسؤولية، لكن الجميع يقدر ما نحن بصدد تحقيقه".

ولم تتأهل أستراليا مباشرة إلى كأس العالم منذ عام 2014، بعد أن احتاجت إلى ملحق لحجز بطاقتيها في عامي 2018 و2022.

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع.