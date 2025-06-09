الامارات | ماذا قال والد سلطان عادل بعد استبعاد ابنه من منتخب الإمارات وتغريمه 500 ألف درهم؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عادل محمد والد لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي لكرة القدم سلطان عادل إن العقوبة التي اتخذتها لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم بحق نجله وزميله في المنتخب ونادي الشارقة خالد الظنحاني كانت مستحقة حتى تكون عبرة لغيره من اللاعبين، على حد تعبيره.

وقال والد سلطان عادل لبرنامج الخط الرياضي في قناة "الشارقة الرياضية": "ابني صدمني، لأنه أخطأ بالخروج من مقر المنتخب والذهاب إلى (الكوفي شوب) بعد مباراة المنتخب" التي كانت أمام أوزبكستان ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وانتهت بالتعادل السلبي الذي أدى إلى ضياع فرصة تأهل الأبيض مباشرة والانتقال إلى مرحلة الملحق.

وأوضح: "لو كنت مكان اتحاد الكرة الإماراتي لاتخذت العقوبة نفسها بحق سلطان كونه خرج من المعسكر في توقيت صعب جداً لأن المنتخب في مهمة وطنية"، مشيراً إلى أنه "ربما الإصابة التي تعرض لها سابقاً جعلته يستهتر أو يستهين.. وهذا لا يرضيني ولا يرضي جماهير كرة الإمارات".

وأضاف: "العقوبة بحق ابني سلطان كانت مستحقة حتى تكون عبرة لغيره من اللاعبين، وأتقدم بالاعتذار إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وإلى جماهير الكرة الإماراتية عما بدر من ابني سلطان".

ووصف عادل محمد قرار ناديي شباب الأهلي والشارقة باتخاذ قرارات رادعة بحق كل من سلطان عادل وخالد الظنحاني خلال بيان رسمي صدر من الناديين بأنه القرار الصحيح.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم قد قررت إيقاف كل من سلطان عادل وخالد الظنحاني خمس مباريات وتغريم كل منهما 500 ألف درهم واستبعادهما من قائمة المنتخب.