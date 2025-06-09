شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفعل الموسم الإضافى فى عقد فيستون ماييلى وينتظر مناقشة عروض رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعل مسئولو نادى بيراميدز الموسم الإضافى فى عقد الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق الكرة الأول، وفقًا للبند المذكور فى تعاقد الطرفين، حيث يحق للفريق السماوى تفعيل الموسم الإضافى بشرط إخطار اللاعب قبل نهاية الموسم.

ورغم تفعيل بيراميدز البند وإبلاغ اللاعب بالرغبة فى استمراره لموسم إضافى، إلا أن فيستون ماييلى يتمسك بالرحيل عن بيراميدز فى ظل تلقيه عروضاً خارجية، ورغبة زوجته فى الرحيل.

وينتظر بيراميدز تلقى العروض الرسمية لفيستون ماييلى لمناقشتها وتحديد وجهة اللاعب المقبلة، لاسيما أن المهاجم الكونغولى يعد من أبرز العناصر الهجومية فى فريق بيراميدز.

ويعمل بيراميدز فى الوقت الحالى على البحث عن مهاجم أجنبى بديل لتعويض رحيل فيستون ماييلى حال الاستقرار على هذا الأمر، من أجل تدعيم خط الهجوم فى الفترة المقبلة.