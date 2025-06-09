شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحسم مصير تامر مصطفى بعد نهاية كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو نادى الإسماعيلى ، برئاسة نصر أبو الحسن، مصير الجهاز الفني لفريق الدراويش بقيادة تامر مصطفى، بعد نهاية كأس عاصمة مصر ونهاية موسم الإسماعيلى.

وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق في الدورى الموسم المقبل.

كما خسر الإسماعيلى ذهابا وإيابا أمام سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع مباراتى نصف نهائي كأس عاصمة مصر، ليودع البطولة ويتبقى له مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إنبى الذى خسر أمام البنك الأهلى.

ويعقد مسئولو الإسماعيلى جلسة مع تامر مصطفى لاستلام تقريره النهائي عن الفريق واللاعبين الراحلين والمراكز التي يريد ضمها، ومناقشة ما قدمه مع الفريق لحسم مصيره سواء بالتجديد أو توجيه الشكر له.

يلتقى فريق الإسماعيلى مع إنبى في الخامسة مساء الخميس المقبل، على استاد السلام الدولى، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس عاصمة مصر.