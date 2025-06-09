شكرا لقرائتكم خبر عن 35 لاعبًا فى قوائم الأندية بالدورى الموسم المقبل 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا عن 35 لاعبا فى قوائم الأندية، ضمن القواعد العامة المنظمة لعمليات قيد وانتقالات اللاعبين، بالإضافة إلى الرسوم والمواعيد المحددة للموسم الكروي 2025/2026، وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي الاتحاد لضمان تنظيم فعال للمسابقات الكروية بمختلف فئاتها.

وحسب شروط القيد التي نشرها الخليج 365 يُسمح لجميع الأندية ، بغض النظر عن القسم الذي تلعب فيه، بقيد 35 لاعبًا فى قوائم الفريق الأول.

وفي دوري الفريق الثاني (مواليد 2005) تم تحديد 25 لاعبًا كحد أقصى للقيد من اللاعبين المولودين في الأول من يناير 2005 وما بعدها.

بوالنسبة لمراحل الناشئين (مواليد 2007-2012) حدد اتحاد الكرة لكل فئة عمرية ضمن هذه المرحلة (مواليد 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012) بقيد 35 لاعبًا.

أما مراحل البراعم (مواليد 2013 وما بعدها) ففي إطار الاهتمام بالقطاعات السنية المبكرة، حدد الاتحاد 75 لاعبًا كحد أقصى للقيد لكل فئة عمرية ضمن مراحل البراعم (مواليد 2013، 2014، 2015، 2016، 2017).

يُنتظر أن يتبع الاتحاد المصري لكرة القدم هذا الإعلان بتفاصيل أكثر حول الشروط العامة للقيد، قواعد الإعارات، اللاعبين الأجانب، ومتطلبات الأجهزة الفنية والإدارية، بالإضافة إلى جداول الرسوم ومواعيد القيد النهائية لمختلف المسابقات.