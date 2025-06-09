شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى ومحمد بيومى يرفضان التجديد ويقتربان من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الثنائى عماد حمدى ومحمد بيومى ، لاعبا النادى الإسماعيلى ، تجديد عقديهما مع الفريق بعد انتهاء عقديهما مع الدراويش بنهاية الموسم الحالي وابتعدا عن التدريبات.

وحاول مسئولو الإسماعيلى تجديد عقديهما مع النادى، إلا أن الثنائى رفضا التجديد وفضلا الرحيل عن الدراويش بعد نهاية عقودهما.

واقترب الثنائى من الانضمام إلى النادى المصرى الذى دخل في مفاوضات مع الثنائى، على طريقة محمد مخلوق ومحمد هاشم اللذين انتقلا إلى الفريق البورسعيدى الموسم الماضى بعد انتهاء عقودهما مع الدراويش.

وودع الإسماعيلى بطولة كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سيراميكا 1-0 في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة، بعدما سبق وفاز سيراميكا بثنائية نظيفة خلال لقاء الذهاب الذي اُقيم على ملعب الإسماعيلية الأسبوع الماضي.

أحرز هدف سيراميكا محمد رضا في الدقيقة 24 لتفوز كتيبة علي ماهر بثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا في نهائي البطولة الأربعاء المقبل مع الفائز من إنبى والبنك الاهلى.