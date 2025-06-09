شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يفسّر سبب إجراء 11 تغييرا فى ودية الأهلي وباتشوكا قبل كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

فسّر الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، سبب إجراء 11 تغييراً خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام باتشوكا المكسيكي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، وانتهت بخسارة الأهلي 3-5 بركلات الترجيح .

وقال ريبيرو فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، "الهدف من هذه الودية كان التعرف على قدرات اللاعبين، خاصة أنني توليت مسئولية تدريب الفريق منذ أيام قليلة، لذا كان كل هدفي أن أجمع معلومات عن الفريق بشكل أهم من تحقيق مكاسب أخرى".

وأضاف مدرب الأهلي، "دفعت بما يقرب من 22 لاعبا في المباراة بهدف التعرّف عليهم عن قرب، وهناك لاعبون آخرون لم تسنح الظروف لمنحهم الفرصة، أبرزهم خالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله وأحمد رضا". وتابع، "بدأت المباراة بـ11 لاعبا ونزلت 11 تاني للفريق عشان أجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفريق واللاعبين.. وفي نفس الوقت مكنش ينفع ألعب بتشكيل نهائي لأن ده هيكشفنا للخصوم اللي هنلاعبهم في البطولة". واستطرد، "عندنا مراكز في الفريق زي الباك الشمال واليمين عندنا فيهم 3 لاعبين علشان كده الوقت مسمحش بمشاركة أحمد رضا وخالد عبد الفتاح ويحيي عطية الله". وأجرى الإسباني خوسيه ريبيرو ثمانية تغييرات دفعة واحدة خلال مباراة باتشوكا الودية، حيث بدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول كل من: مصطفى شوبير بدلاً من محمد الشناوي وياسر إبراهيم بدلاً من أشرف داري وتريزيجيه بدلاً من أشرف بن شرقي وعمر كمال عبد الواحد بدلاً من محمد هاني وحسين الشحات بدلاً من طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة بدلاً إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا بدلاً من مروان عطية وأحمد رمضان بيكهام بدلاً من مصطفى العش. وأصبح محمود حسن تريزيجيه هو كابتن الأهلي بعد خروج محمد الشناوي قبل أن يشارك أحمد مصطفى زيزو بدلاً من جراديشار الذي غادر الملعب للإصابة في الدقيقة 54 ثم شارك ديانج بدلاً من بن رمضان.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.