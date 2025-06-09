شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العيد.. جلسة بين طارق حامد والزمالك لحسم العودة لميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع طارق حامد ، لاعب ضمك السعودى السابق؛ للاتفاق على العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق الأبيض خلال انتقالات الصيف، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق السعودى بنهاية الموسم.

وعاد طارق حامد إلى مصر بشكل نهائي عقب انتهاء تجربته مع نادي ضمك السعودي، وهو ما دفع الزمالك للتفكير فى استعادة جهوده اللاعب المخضرم ضمن خطة تدعيم الفريق بعناصر خبرة، استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تٌعقد الجلسة بعد إجازة العيد، بعدما قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك إحالة ملف التعاقد مع طارق حامد والذى انتهى عقده مع ضمك السعودي بنهاية الموسم، إلى جون إدوارد الذى سيتولى منصب المدير الرياضى بالنادى.

وقرر الزمالك تولى جون إدوارد منصب المدير الرياضى، وملف التعاقدات والصفقات الجديدة.

ويترقب طارق حامد عقد الجلسة مع مسؤولي نادي الزمالك لمناقشة موقفه النهائي من الانضمام للفريق مرة أخرى.