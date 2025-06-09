7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يقدم شكوى جديدة للجنة التظلمات ضد زيزو بعد إجازة العيد، استمرار قائمة الـ30 لاعباً فى الأندية الموسم المقبل.

استمرار قائمة الـ30 لاعباً فى الأندية الموسم المقبل

استقر اتحاد الكرة على استمرار قائمة الـ30 لاعباً فى الموسم الكروي الجديد 2025-2026 قبل فتح القيد الصيفى أمام الأندية الأربعاء المقبل.

ينتظر الزمالك انتهاء إجازة عيد الأضحى لتقديم شكوى جديدة ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق إلى لجنة التظلمات، بعد إعلان الأهلى ضمه رسمياً فى صفقة انتقال حر، وتعد هذه خطوة تمهيدية لشكوى اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

يعقد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة الإسبانى خوسيه رييبرو، محاضرة مع لاعبيه في معسكرهم المغلق بمدينة ميامى؛ لشرح التعديلات جديدة على قوانين كرة القدم، والتي يبدأ تطبيقها في بطولة كأس العالم للأندية، وفى مقدمتها احتفاظ حارس المرمى بالكرة أكثر من 8 ثوانٍ فى القانون الجديد، سيمنح الحكم ركلة ركنية للفريق الخصم، بدلًا من احتساب ركلة حرة غير مباشرة إذا تجاوز الوقت ست ثوانٍ، كما كان فى القانون القديم.

تعمل إدارة الزمالك حاليًا على تسريع خطوات التعاقد مع مدير فني أجنبي يمتلك سيرة ذاتية قوية، بهدف استعادة توازن الفريق والمنافسة على البطولات المحلية والقارية فى الموسم المقبل، وتجرى المفاوضات مع عدة مدربين من ضمنهم جاء البرتغالى ألكسندر سانتوس المدير الفنى للجيش الملكى المغربى.

يخطط مسئولو نادى الزمالك لتخفيض ميرانية ألعاب الصالات خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تشكل أعباء مالية لا تتوافق مع المردود، فى خطوة لخلق توازن فى عقود اللاعبين على كافة الألعاب.

بدأ هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ، التواصل مع مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، حتى تستطيع رابطة الأندية المصرية المحترفة إعلان جدول مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز الجديد 2025 - 2026 .

يترقّب نادي الزمالك حسم ملف المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تحضيرات الفريق للموسم الجديد، وسط حالة من الترقب لمصير عدد من اللاعبين الذين لم يُحسم موقفهم بعد، وعلى رأسهم سيف الدين الجزيري، ونبيل عماد "دونجا"، ومصطفى شلبي.