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الاتحاد السكندرى يترقب الفائز من مباراة المنستيرى ولواندا فى ربع نهائي BAL للسلة

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الاتحاد السكندرى يترقب الفائز من مباراة المنستيرى ولواندا فى ربع نهائي BAL للسلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 09 يونيو 2025 03:45 م

يترقب فريق سلة الاتحاد السكندرى نتيجة مباراة فريقي المنسيترى التونسى وبترو دى لواندا الأنجولى المقامة اليوم بجنوب أفريقيا، ضمن منافست ربع نهائى BAL ، لحسم الفريق المقرر أن يواجه زعيم الثغر بنصف نهائى البطولة.

ويقام نصف نهائى بطولة Bal  بعد غد الأربعاء، حيث يلتقى الاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة المنستيرى وبترو دى لواندا.

وتأهل فريق الاتحاد السكندرى لنصف النهائى بعد الفوز على الفتح الرباط المغربى بربع النهائي بنتيجة 86-83، ومن قبله الفوز على أهلى طرابلس الليبى في المباريات الترتيبية.

ويشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعب وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج،  ولوال لوال،  وماتونج مارديل.

يذكرأن سلة الأهلى ستشارك فى النسخة المقبلة من بطولة BAL  بعد التتويج ببطولة دورى سوبر السلة، على حساب الاتحاد .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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