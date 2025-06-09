شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يترقب الفائز من مباراة المنستيرى ولواندا فى ربع نهائي BAL للسلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب فريق سلة الاتحاد السكندرى نتيجة مباراة فريقي المنسيترى التونسى وبترو دى لواندا الأنجولى المقامة اليوم بجنوب أفريقيا، ضمن منافست ربع نهائى BAL ، لحسم الفريق المقرر أن يواجه زعيم الثغر بنصف نهائى البطولة.

ويقام نصف نهائى بطولة Bal بعد غد الأربعاء، حيث يلتقى الاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة المنستيرى وبترو دى لواندا.

وتأهل فريق الاتحاد السكندرى لنصف النهائى بعد الفوز على الفتح الرباط المغربى بربع النهائي بنتيجة 86-83، ومن قبله الفوز على أهلى طرابلس الليبى في المباريات الترتيبية.

ويشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعب وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.

يذكرأن سلة الأهلى ستشارك فى النسخة المقبلة من بطولة BAL بعد التتويج ببطولة دورى سوبر السلة، على حساب الاتحاد .