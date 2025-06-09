ماذا ينقص منتخب الشباب وأسامة نبيه لتكرار معجزة 2001 فى المونديال؟

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القاهرة - سامية سيد - يطمح منتخب الشباب المصري لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه جيل 2001 عندما توّج ببرونزية كأس العالم للشباب بالأرجنتين.

س: ماذا ينقص هذا الجيل لتحقيق إنجاز يضاف إلى سجل الكرة المصرية؟

ج: يمتلك منتخب الشباب الحالي مواهب واعدة، ويقدم أسامة نبيه، الذي كان جزءًا من الجهاز الفني للمنتخب الأول لفترة طويلة، رؤية فنية تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة.

س: ما هى متطلبات تحقيق حلم المونديال؟

ج: يتطلب حلم المونديال تجاوز بعض التحديات والعقبات:

1. الإعداد المكثف والاحتياجات الفنية:

لتحقيق إنجاز كبير، يحتاج منتخب الشباب إلى برنامج إعداد مكثف ومتكامل. يشمل ذلك خوض مباريات ودية قوية ومتنوعة مع منتخبات تمتلك مدارس كروية مختلفة، مما يمنح اللاعبين خبرة الاحتكاك الدولي ويساعد الجهاز الفني على الوقوف على نقاط القوة والضعف.

كما أن تحديد الاحتياجات الفنية للفريق، سواء على صعيد المراكز أو المهارات الفردية، وتوفير الدعم اللازم لسد هذه الثغرات أمر بالغ الأهمية.

2. الدعم المعنوي والمادي:

تؤثر المعنويات بشكل كبير على أداء اللاعبين الشباب، لذا فإن الدعم المعنوي من الجماهير ووسائل الإعلام والمسؤولين يُعد حافزًا قويًا.

وعلى الصعيد المادي، يجب توفير كل ما يلزم من معسكرات ومعدات وتجهيزات حديثة تضمن للاعبين أفضل الظروف للتدريب والتطور.

3. استغلال المواهب الشابة وتجهيزها نفسيًا:

يزخر الدوري المصري والكرة المصرية بشكل عام بالمواهب الشابة، ولكن الأهم هو كيفية استغلال هذه المواهب وتطويرها بشكل صحيح.

يجب أن يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين نفسيًا للتعامل مع ضغوط المباريات الكبرى والبطولات الدولية، وهو ما يتطلب برامج تأهيل نفسي متخصصة.

4. الخبرة التكتيكية والتنوع الخططي:

يحتاج الفريق إلى إتقان الجوانب التكتيكية المتعددة، والقدرة على تطبيق أكثر من خطة لعب للتعامل مع سيناريوهات المباريات المختلفة، هذا التنوع يمنح الفريق مرونة تكتيكية ويصعب مهمة المنافسين في قراءة أسلوب لعبهم.

5. الابتعاد عن الضغوط وتوفير بيئة هادئة:

أحيانًا ما تؤثر الضغوط الخارجية والتوقعات المبالغ فيها على أداء الفرق الشابة، يجب توفير بيئة هادئة للفريق، بعيدًا عن الضغوط المفرطة، لتمكين اللاعبين من التركيز على التدريبات والمباريات وتقديم أفضل ما لديهم.

س: هل تكرار إنجاز 2001 أمر مستحيل أم قادرين على تكراره؟

ج: إن حلم تكرار إنجاز 2001 ليس بعيد المنال، ولكن يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من جهاز فني ولاعبين واتحاد الكرة وجماهير، لتوفير كل مقومات النجاح لمنتخب الشباب في مهمته القادمة بالمونديال.