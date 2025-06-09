شكرا لقرائتكم خبر عن "الأولوية لأبناء النادي".. شعار الأهلي فى التدعيمات الصيفية قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يرفع مسئولو النادي الأهلي شعار "الأولوية لأبناء النادي" على التدعيمات التي يعملون على إبرامها الفترة الحالية قبل كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو الجاري، وفي سبيل ذلك يعمل على إبرام تدعيمات قوية، ومنها إعادة نجومه السابقين والذين تألقوا معه قبل الاحتراف في الخارج، من أجل تشكيل فريق قوي ومتماسك يكون قادرا على رفع اسم الأهلي عاليًا.

ويعمل الأهلي على قدم وساق لتدعيم صفوفه باللاعبين المميزين، سواء من أبنائه أو لاعبين آخرين، استعدادًا لخوض غمار كأس العالم للأندية بكل قوة وطموح، حيث يترقب الجمهور الأحمر هذه الصفقات بفارغ الصبر، على أمل تحقيق إنجاز عالمي جديد يضاف لتاريخ النادي العريق.

تريزيجيه، نجم الريان القطري والمعار من طرابزون سبور التركي، قرر العودة للأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث كان مسئولو القلعة الحمراء يرغبون فى ضمه في يناير الماضي، لكن بسبب مشاركته مع ناديين الموسم الماضي، وكان من الصعب انضمامه في يناير، لذا تم الاتفاق على تأجيل الصفقة قبل المشاركة في مونديال الأندية.

حمدي فتحي

عاد حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، للأهلي على سبيل الإعارة خلال مدة المشاركة في مونديال الأندية، ليكون ضمن كتيبة خوسيه ريبييرو في كأس العالم للأندية.

محمد شكري

عاد محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا، لحسابات الأهلي من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، خاصة بعدما عاد للمشاركة في مباريات فريقه عقب إصابة طويلة، وشارك في بعض المباريات.

أحمد رمضان "بيكهام"

أحمد رمضان "بيكهام"، لاعب سيراميكا الحالي، يُعتبر من أبناء الأهلي، ويرغب الأهلي في أن يكون ضمن الكتيبة التي تمثل الأهلي في مونديال الأندية، من أجل تدعيم الدفاع، خاصة بعد رحيل رامي ربيعة وفي ظل حاجة الفريق لخبراته.

محمد عبد المنعم

تفاوض الأهلي من أجل إعادة محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي للمشاركة في كأس العالم، ولكن تعرض اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي جعل عودته للأهلي قبل كأس العالم غير ممكنة.

محمد شريف

محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، يرغب في العودة للأهلي، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد من قبل الجهاز الفني بقيادة ريبييرو، انتظار لنتيجة المفاوضات مع أسامة فيصل .