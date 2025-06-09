شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاولات الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى.. فرص شكري مازالت قائمة والان مع تفاصيل الخبر

لم يُغلق مسئولو النادي الأهلي باب المفاوضات مع محمد شكري، ظهير أيسر نادي سيراميكا، ورغم أن البعض فى القلعة الحمراء اتفق على أن الثنائي كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا قادر على قيادة الجبهة اليسرى للمارد الأحمر الموسم المقبل، إلا أن كثيرين داخل الإدارة الأهلاوية مازالوا يتحدثون عن ضرورة تدعيم الجبهة اليسرى للأهلي فى الموسم المقبل.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن الدبيس وكوكا غير قادرين على قيادة الجبهة اليسرى طوال الموسم المقبل، وأن هذا المركز يحتاج تدعيماً بصفقة أخرى بعد رحيل النجم التونسي علي معلول عقب انتهاء عقده، وبعد انتهاء إعارة المغربي يحيى عطية الله ورفض شرائه من نادي سوتشي الروسي.

ووفقاً لهذه التطورات، مازالت فرص ضم محمد شكري من سيراميكا للأهلي واردة، وقد تتجدد المفاوضات بين الناديين خلال الأيام المقبلة بعدما كان اللاعب قريباً من القلعة الحمراء منذ أيام، لكن المفاوضات توقفت، وضم الأهلي أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.