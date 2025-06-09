شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز مستندات لتحصين "عملية قيد" زيزو رداً على تهديدات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انتهى مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية من تجهيز ملف شامل عن "عملية قيد" أحمد سيد زيزو نجم الفريق الجديد الذي أعلن الأهلي التعاقد معه يوم الجمعة الماضي بشكل رسمي عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

وقام مسئولو القلعة الحمراء بتجهيز ملف كامل عن عملية القيد التي أكد مسئولو القلعة الحمراء إنها قانونية وسليمة تماماً ولا تشوبها أي شائبة، وشددوا على أنهم يمتلكون جميع المُراسلات والمخاطبات من أكثر من جهة كروية مصرية تُفيد بأن عقد زيزو مع الزمالك انتهى بانتهاء بطولة كأس مصر يوم 5 يونيو الجاري، لذا فإن تعاقد الأهلي مع اللاعب سليم 100%.

الأهلي يؤكد قانونية قيد زيزو بعد نهائي كأس مصر

وأكدت إدارة القلعة الحمراء أن الجهات الكروية المعنية في مصر سواء اتحاد الكرة أو منطقة الجيزة لكرة القدم اتفقت على أن زيزو من حقه الانتقال لأي نادً عقب نهائي كأس مصر الذي جمع الزمالك وبيراميدز مساء يوم 5 يونيو، وفاز فيه الأبيض بركلات الترجيح.

وتأتي خطوة الأهلي من أجل "تحصين" عملية قيد زيزو رداً على الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول تفكير إدارة الزمالك في تقديم شكوى ضد الأهلي ضد جهات محلية ودولية للتشكيك في قيد اللاعب ضمن صفوف المارد الحمر.

وظهر زيزو لأول مرة بقميص الأحمر حينما حل بديلاً في ودية باتشوكا التي انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين بولاية ميامي وخسرها الأحمر 3-5 بركلات الترجيح ضمن استعدادات الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد أيام في أمريكا.

الأهلي يواجه ميسي وإنتر ميامي في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية 2025

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.