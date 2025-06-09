بطولة إيطاليا: فييرا يمدد عقده مع جنوى حتى 2027

الرياص - اسماء السيد - روما : مدد لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا، بطل مونديال 1998 وكأس أوروبا 2000، عقده كمدرب لفريق جنوى الإيطالي لكرة القدم حتى حزيران/يونيو 2027، وذلك وفق ما أعلن النادي الإثنين.

ووصل ابن الـ48 عاما إلى جنوى في تشرين الثاني/نوفمبر خلفا لألبرتو جيلاردينو بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2026، ونجح في قيادة الفريق إلى المركز الثالث عشر في الدوري الموسم المنصرم.

وورد اسم فييرا من بين المرشحين لتولي مهمة الاشراف على فريقه السابق إنتر خلفا لسيموني إينزاغي المنتقل للاشراف على الهلال السعودي، لكن النادي يتوجه للتعاقد مع لاعب سابق آخر في صفوفه بشخص الروماني كريستيان كيفو.

وقال مدير عام النادي أندريس بلاسكيس في بيان الإثنين "نحن سعداء وفخورون بمواصلة مسيرتنا مع باتريك. معا، نريد مواصلة التقدم باستقرار واستمرارية. ما نقله المدرب للفريق خلال الأشهر الأخيرة يعكس تماما جوهر جنوى".

وبدوره، قال فييرا "أنا مرتاح في جنوى... تمديد علاقتنا كان الخيار الطبيعي، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا للتوصل إلى اتفاق".

عند تسلمه المهمة، كان جنوى يحتل المركز السابع عشر في الدوري الإيطالي لكن الفرنسي نجح في قيادته لحصد 33 نقطة من 26 مباراة وحسم بقاءه في دوري الأضواء، متقدما بفارق 12 نقطة عن إمبولي صاحب المركز الثامن عشر.