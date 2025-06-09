رولان غاروس: كرة المضرب "هي المنتصرة" مع خصومة الجيل الصاعد بين ألكاراس وسينر

الرياص - اسماء السيد - باريس : كانت ملاعب رولان غاروس الأحد على موعد مع إحدى أعظم المباريات النهائية في تاريخ البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، حيث قدم الإسباني كارلوس ألكاراس والإيطالي يانيك سينر أوراق اعتمادهما كقوتين رئيسيتين ستهيمنان على لعبة الرجال لأعوام طويلة قادمة.

ففي أول نهائي لبطولة فرنسا المفتوحة منذ أكثر من ثلاثة عقود بين لاعبين يبلغان من العمر 23 عاما أو أقل، قدّم ألكاراس وسينر من دون شك الفصل الأكثر إثارة في هذه الخصومة الواعدة جدا والمرشحة أن تتواصل لعقد قادم إن لم يكن أكثر من ذلك.

كانت المرة الأولى التي يلتقي فيها اللاعبان في نهائي بطولة كبرى، ولم تخيب الآمال مع التقلبات والمنعطفات والدراما والضربات المذهلة من البداية حتى النهاية.

قال ألكاراس بعد فوزه بأطول نهائي في تاريخ رولان غاروس بعدما امتد لخمس ساعات و29 دقيقة وانتهى لصالح الإسباني 4 6 و6 7 (4 7) و6 4 و7 6 (7 4) و7 6 (10 2): "كانت المباراة الأكثر إثارة التي لعبتها حتى الآن من دون أي شك. أعتقد أن مباراة اليوم كانت تحتوي على كل شيء".

وبالفعل، كانت مباراة ملحمية مليئة بالإثارة، حيث أنقذ ألكاراس في المجموعة الرابعة ثلاث نقاط لحسم اللقب لصالح منافسه في طريقه إلى تتويجه الخامس في البطولات الأربع الكبرى من أصل خمس مباريات نهائية.

ورأى ألكاراس أن وصوله إلى هذا الإنجاز في نفس عمر مواطنه الأسطورة رافايل نادال تماما، 22 عاما وشهرا وثلاثة أيام، كان "قدرا".

طريقة فوزه بالمباراة كانت مذهلة بنفس قدر تتويج نادال بلقب بطولة ويمبلدون عام 2008 عندما تغلب على السويسري روجيه فيدرر في نهائي صنف من الأفضل أيضا في تاريخ الـ"غراند سلام".

تردد ألكاراس في مقارنة فوزه الأحد على سينر بتلك المباراة بين نادال وفيدرر، لكنه كان واضحا في تقييمه عندما اعتبر فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش على نادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2012 كان أفضل من نهائي رولان غاروس 2025.

وقال بهذا الصدد "إذا وضع الناس مباراتنا (الأحد) على تلك الطاولة، فسيكون ذلك شرفا كبيرا بالنسبة لي. لا أعلم إن كانت بنفس مستوى تلك المباريات. لذلك، أترك الناس يتحدثون عنها إن كانت مشابهة بالنسبة لهم".

وتابع "لكني سعيد بوضع مباراتنا واسمينا (هو وسينر) في تاريخ البطولات الكبرى، في تاريخ رولان غاروس".

"رفع كرة المضرب إلى مستوى آخر"

أضفى المشهد في باريس وزنا أكبر على المقارنة بين خصومة الجيل الجديد من كبار اللعبة، والحديث هنا حصرا عن ألكاراس وسينر بسبب تفوقهما الكبير على الآخرين، وتلك التي اختبرها الثلاثي الكبير ديوكوفيتش ونادال وفيدرر.

رأى سينر أنه من الصعب المقارنة بين الأجيال المختلفة، لكنه يُقدّر كونه جزءا من كل ذلك، مضيفا "أعتقد أن كل خصومة مختلفة عن الأخرى. من الجيد رؤية أننا نستطيع أيضا تقديم كرة مضرب مماثلة، لأني أعتقد أن ذلك جيد لحركة كرة المضرب ككل".

كان فيدرر ونادال من بين الذين تقدموا بالتهنئة لألكاراس وسينر على أدائهما الاستثنائي.

وكتب فيدرر على وسائل التواصل الاجتماعي "هناك ثلاثة منتصرين في باريس اليوم: كارلوس ألكاراس، يانيك سينر، ولعبة كرة المضرب الرائعة. يا لها من مباراة!"، فيما كتب نادال المتوج بلقب رولان غاروس 14 مرة قياسية "يا له من نهائي رائع لرولان غاروس".

كانت المباراة مثيرة لدرجة أن لاعبي منتخب إسبانيا لكرة القدم تجمعوا حول هواتفهم المحمولة لمشاهدتها قبل خسارتهم في نهائي دوري الأمم الأوروبية بركلات الترجيح أمام البرتغال الأحد في ميونيخ.

مع اعتزال فيدرر ونادال وبلوغ ديوكوفيتش عامه الثامن والثلاثين، أزال نهائي الأحد أي شكوك حول بزوغ فجر حقبة جديدة وأجاب على السؤال حول من سيملأ الفراغ الذي تركه "الثلاثي الكبير".

قال نجم كرة المضرب السابق السويدي ماتس فيلاندر، الفائز بسبعة ألقاب كبرى، لشبكة "تي أند تي" الرياضية "لا أصدق كم نحن محظوظون لأننا سنشهد على هذه الخصومة لأنهما نقلا رياضتنا إلى مستوى آخر"، مضيفا "لم أتخيل أبدا أني سأقول ذلك من بعد الثلاثة الكبار رافا وروجيه ونوفاك، لكنها (اللعبة) أسرع من أي وقت مضى. إنها في مستوى يصعب تصديق قدرتهما على فعل ذلك".

تواجه ألكاراس وسينر لأول مرة في الدور الثاني من دورة باريس لماسترز الألف نقطة عام 2021. منذ حينها، حقق الإسباني 8 انتصارات من أصل 12 مواجهة، بينها آخر خمس، لكن كلا اللاعبين ساهم حتى الآن بشكل كبير في نمو اللعبة مع أن ذروة مسيرتيهما لا تزال أمامهما.