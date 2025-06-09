شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الاستسلام في أزمة زيزو.. البداية لجنة التظلمات وفيفا يقترب والان مع تفاصيل الخبر

رغم انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق إلى النادى الأهلى، إلا أن الأزمة مازالت قائمة بين النادى واللاعب، خاصة بعد أن قام اتحاد الكرة بإخطار الزمالك بإنهاء عقد اللاعب مع ناديه بنهاية كأس مصر.

ولم يستسلم الزمالك عند هذا الحد، فقد قرر تقديم شكوى إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، بعد قرار الجبلاية وكذلك رد لجنة الإنضباط بعدم الاختصاص.

و ينتظر الزمالك انتهاء إجازة عيد الأضحى لتقديم الشكوى الجديدة ضد زيزو إلى لجنة التظلمات، بعد إعلان الأهلى ضمه رسمياً فى صفقة انتقال حر.

وتٌعد شكوى الزمالك بلجنة التظلمات خطوة تمهيدية لشكوى اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإثبات صحة موقفه.

ويستند الزمالك في التمسك بموقفه باستمرار عقد زيزو مع النادى إلى لائحة مسابقات رابطة الأندية، والتي تؤكد أن الموسم ينتهى بنهاية كأس عاصمة مصر، حيث كشف مصدر بالزمالك أن لائحة المسابقات الخاصة برابطة الأندية تتضمن شرح لمصطلح موسم الدورى، والتي جاءت كالتالى .. الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية الرابطة أو الاتحاد سواء كانت كأس السوبر أو في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين، وتنتهي بنهاية أخر مباراة تنظمها الرابطة سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين.

وأضاف المصدر أنه وفقا للائحة مسابقات الرابطة موسم زيزو ينتهى مع الزمالك يوم 12 يونيو.