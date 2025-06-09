شكرا لقرائتكم خبر عن تمسك بيراميدز يٌبعد الزمالك عن ضم زلاكة فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

خرج محمود زلاكة، لاعب فريق بيراميدز المعار إلى سيراميكا، من حسابات مسئولي الزمالك في ظل قرار بيراميدز بعودة اللاعب بانتهاء إعارته من سيراميكا، والتواجد بين صفوفه.

وكان الزمالك قد أبدى اهتماما بضم اللاعب، سواء في صفقة منفصلة أو تبادلية، إلا أن بيراميدز استقر على استمرار اللاعب ورفض رحيله، سواء بالبيع أو الإعارة لأى نادٍ آخر للحاجة إلى جهوده الفترة المقبلة.

وفشلت صفقة انضمام الجزائرى زين الدين بلعيد إلى الزمالك بعد اقتراب اللاعب من الانضمام للوكرة القطرى، وتغيرت وجهة بلعيد من الزمالك إلى الوكرة القطري، خاصة أن الفريق القطري عرض على اللاعب الحصول على مقدم التعاقد "كاش" لإتمام الصفقة.