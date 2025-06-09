شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران يواصلان الصدارة عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر يونيو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الحادي عشر على التوالي، كما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 26.



تصنيف الاسكواش للرجال

تصنيف الرجال:

1- مصطفى عسل

2ـ البيروفي دييجو إلياس

3ـ النيوزيلندي بول كول

4ـ جويل ميكين

5ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

6ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ طارق مؤمن

9ـ يوسف سليمان

10- علي أبو العينين



تصنيف الاسكواش

تصنيف السيدات:

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ أمينة عرفي

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ اليابانية ساتومي واتنبي

8ـ الماليزية سيفا سينجاري

9- الأمريكية أماندا صبحي

10ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.