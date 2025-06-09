شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يطمئن على ترتيبات انضمام وسام أبو علي لبعثة الأهلي فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق فى أمريكا، على إجراءات انضمام الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق لبعثة الأهلي فى أمريكا استعداداً لكأس العلم للأندية.

وبحث المهندس خالد مرتجي مع الجهاز الإداري للأهلي ترتيبات انضمام وسام أبو علي للبعثة الأهلاوية في ميامي، عقب مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراة سلطنة عمان غداً، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 بأمريكا، ومن المقرر أن ينضم وسام أبو علي لـ بعثة الأهلي في ميامى مساء بعد غدٍ الأربعاء، حيث يتوجه اللاعب مباشرة عقب مباراة منتخب بلاده في رحلته إلى أمريكا يتخللها ترانزيت في دبي.

ويسعى رئيس بعثة الأهلي فى أمريكا لتهيئة الأجواء للفريق وجهازه الفني من أجل تقديم عروض قوية في البطولة العالمية التي ستنطلق بعد أيام.

وغاب وسام أبو علي عن ودية الأهلي مع باتشوكا المكسيكي التي انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، في ولاية ميامي الأمريكية، وخسرها الأهلي 3-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وجاء غياب وسام بسبب تواجده مع منتخب بلاده.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.