شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صالات تستضيف بطولة العالم لـ ناشئي اليد أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد ، المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 16 أغسطس المقبل، على إقامة المنافسات فى 3 صالات، هى استاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وحسن مصطفى.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين قد اختار التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم برفقته كلا من اليابان وكوريا والبحرين.

وتغادر بعثة منتخب ناشئي كرة اليد إلى السويد 29 يونيو المقبل؛ للمشاركة فى بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد، المحدد لها الفترة من 30 يونيو وحتي 5 يوليو المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد بالسويد عن وجود ناشئي الفراعنة ضمن المجموعة الأولى، بجانب منتخبات كل من، أيسلندا وإسبانيا وبولندا وليتوانيا وأستونيا.

ووافق مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحي، على دعوة الاتحاد السويدي لمنتخب الناشئين مواليد 2006، للمشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة بهدف إعداداهم لبطولة العالم التي تنظمها مصر في أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد كبير لتجهيز منتخب الناشئين الذي يقوده طارق محروس.