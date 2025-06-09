شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: نمتلك ذكريات رائعة بكأس العالم.. وأتمنى مواجهة ميسي والفوز عليه والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر إبراهيم، لاعب النادى الأهلى ، أن اللاعبين يمتلكون ذكريات رائعة فى كأس العالم قبل خوض النسخة الحالية فى أمريكا، مشيرا إلى أن الجميع لديه هدف الفوز فى مواجهة الافتتاح أمام إنتر ميامى.

وأضاف ياسر إبراهيم، أن اللاعبين تعاهدوا على إسعاد الجماهير فى نسخة كأس العالم الحالية، مؤكدا أن الصفقات الجديدة الحالية جميعها ستفيد الفريق.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن مشاركة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية تمثل محطة مهمة وتاريخية لهذا الجيل من اللاعبين، موضحا أن الجميع لديه رغبة قوية فى كتابة صفحة جديدة تليق باسم النادي وتاريخه.

وأضاف ياسر إبراهيم، «نحن نعيش أجواءً رائعة منذ وصولنا إلى أمريكا.. النسخة الحالية من البطولة بنظامها الجديد تمنحنا دوافع إضافية، وكل اللاعبين لديهم تركيز شديد من أجل الظهور بشكل مشرف وترك بصمة تليق بالأهلي».

وتابع، «هذه أول مرة نخوض خلالها رحلة طويلة بهذا الشكل للمشاركة في بطولة رسمية، لكن الأجواء ممتازة، وكل الأمور تسير بشكل منظم، وهناك رغبة من الجميع في أن نقدم مستوى كبيرًا يليق بتاريخ الأهلي ومكانته».

وعن أجمل ذكرياته في مونديال الأندية، قال ياسر إبراهيم، «مباراة الهلال السعودي تظل من أجمل لحظاتي، نجحت خلالها في تسجيل هدفين، وكانت مناسبة لا تُنسى بالنسبة ليّ.. هذا النوع من المباريات يمنحنا طاقة كبيرة، وتسجل فى الذاكرة».

وأوضح ياسر إبراهيم أنه رغم كونه لاعبًا في خط الدفاع، إلا أنه يسعى دائمًا لترك بصمة هجومية، وقال: «أحاول استغلال الكرات الثابتة والركنيات من أجل التسجيل.. من المهم أن يكون لي دور في صناعة الفارق خلال المباريات».

وأضاف، «الجهاز الفني الجديد يتعامل معنا بشكل احترافي منذ اللحظة الأولى.. بدأنا سريعًا في تنفيذ أفكاره، ونحاول التأقلم مع أسلوبه.. نأمل أن نستوعب أسلوبه سريعًا، خاصة مع دخولنا تحديًا بحجم كأس العالم للأندية».

وعن المنافسة داخل الفريق، أشار إلى أن جميع الصفقات الجديدة تُعد إضافة حقيقية للنادي، مؤكدًا أن أي لاعب ينضم إلى الأهلي يدخل سريعًا في الأجواء.. هناك روح طيبة بين الجميع، والمنافسة شريفة، والهدف دائمًا هو مصلحة الفريق.

وعن تخطيه أصعب فتراته بعد مباراة صن داونز، قال ياسر إبراهيم: «لاعب الأهلي لا يسقط أمام الظروف.. نحن نتعلم من كل موقف ونخرج منه أقوى.. المباراة كانت صعبة، لكنني تجاوزتها بالعمل والاجتهاد، ونجحت بعدها في المساهمة في حصد لقب الدوري».

وأكد مدافع الأهلي أن تجديد عقده مع النادي لم يكن محل نقاش، مضيفًا: «منذ اللحظة الأولى شعرت بتقدير الإدارة، ولم أتردد لحظة.. لا يمكن أن أرفض الأهلي».

وتحدث عن النسخة الموسعة من مونديال الأندية قائلًا: «نطمح للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.. هذه النسخة استثنائية، ونريد أن نحقق فيها شيئًا يخلّد اسم هذا الجيل في ذاكرة جماهير الأهلي».

وعن اللاعب الذي يتمنى مواجهته، قال: «أتمنى مواجهة ميسي.. اللعب أمامه شرف وتحدٍّ لأي لاعب فى العالم».

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته برسالة إلى الجماهير، قال فيها: «جماهير الأهلي هي سندنا الحقيقي.. ننتظركم في المدرجات هنا في أمريكا، ودعمكم دائمًا يصنع الفارق.. نعدكم بتقديم كل ما لدينا لإسعادكم.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.