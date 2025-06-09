شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول تحقيق رغبة ريبييرو قبل كأس العالم للأندية رغم صعوبة المهمة والان مع تفاصيل الخبر

طلب الإسباني خوسيه ريبييرو ، المدير الفني للأهلي، من إدارة بعثة الفريق فى أمريكا خوض مباراة ودية أخرى، بخلاف ودية باتشوكا المكسيكي، التي انتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، وخسرها الأهلي 3-5 بركلات الترجيح.

وتحدث ريبييرو مع مسئولى بعثة الأهلي في أمريكا عن إمكانية إقامة مباراة ودية للفريق قبل انطلاق كأس العالم للأندية من أجل التعرّف أكثر من لاعبي الفريق وقدراتهم الفنية، خاصة أنه تولى مسئولية تدريب الأهلي منذ أيام قليلة.

وحاول مسئولو بعثة الأهلي تنفيذ طلب ريبييرو وتحدثوا مع أكثر من فريق من الدوري الأمريكي، لكن ارتباطات الأندية هناك حالت دون إقامة هذه المباراة، ومازالت المحاولات الأهلاوية مُستمرة لإقامة ودية أخرى، إلا أن فرص تحقيق ذلك ضعيفة للغاية بسبب ضيق الوقت.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.