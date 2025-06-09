شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي حكما لمباراة أسيوط ولا فيينا في المباراة الفاصلة للصعود لدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة أسمنت أسيوط و لافيينا إلى الحكم محمود ناجي يعاونه أحمد توفيق طلب و أسامه السيد و مبروك نبيل.

وتقام في الخامسة مساء اليوم مباراة أسمنت أسيوط و لافيينا بإستاد أسمنت أسيوط في إياب المباراة الفاصلة الثانية بينهما لتحديد الفريق الصاعد منهما لدورى المحترفين الموسم المقبل.

كانت نتيجة مباراة الذهاب قد شهدت فوز لافيينا بهدفين دون رد على اسمنت أسيوط.



وأسفرت القرعة التي أجرتها إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، الثلاثاء الماضى، بين فريقى لافيينا وأسمنت أسيوط لتحديد الفريق الصاعد منهما لدورى المحترفين في الموسم المقبل، عن إقامة مباراة الذهاب اليوم السبت الموافق 7 يونيو الجارى على ملعب الأسيوطى سبورت في تمام الخامسة مساء، على أن تقام مباراة العودة يوم 10 يونيو على ستاد أسمنت أسيوط في تمام الخامسة مساء.



وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، في اجتماعه الأخير الموافقة علي اقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والعودة بين فريقي لافيينا " أول الفرق الهابطة من دوري المحترفين " وأسمنت أسيوط" بصفته أفضل الثواني في المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني ب" ليكتمل دوري المحترفين بـ 18 ناديا في الموسم الجديد.