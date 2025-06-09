شكرا لقرائتكم خبر عن بن حمودة يدخل اهتمامات الزمالك فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

دخل التونسى محمد على بن حمودة، لاعب فريق غزل المحلة ، دائرة اهتمامات الزمالك فى محاولة لضمه في الصيف، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، حيث يحتاج الزمالك إلى تدعيم صفوفه فى مركز الهجوم.

ويرتبط بن حمودة بعقد مع المحلة يمتد حتى 2027، لذلك ستكون المفاوضات بين الزمالك واللاعب عن طريق ناديه، للوصول إلى اتفاق حول الصفقة.

ولم يحسم الزمالك موقف الثنائى التونسى أحمد الجفالى وسيف الجزيرى من الاستمرار بالفريق من عدمه، حتى الان لمعرفة الأماكن الشاغرة للأجانب بصفوف الفريق بالصيف.

ويُفضل بعض مسئولى القلعة البيضاء انتظار التعاقد مع المدير الفني الجديد قبل اتخاذ أي قرارات نهائية تتعلق بالراحلين أو الصفقات الجديدة، حيث سيكون للمدرب القادم الكلمة الفصل في تحديد احتياجات الفريق الفنية، وكذلك فى تقييم أداء عدد من اللاعبين الذين تراجع دورهم مع الفريق خلال الموسم المنقضي.