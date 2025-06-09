شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ريبيرو عن زيزو بعد أول مشاركة مع الأهلي فى ودية باتشوكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، بمستوى أحمد سيد زيزو المُنضم حديثاً للمارد الأحمر، مؤكداً أنه لاعب كبير ويمتلك قدرات فنية عالية وحماسا شديدا، لذا لم يتردد في منحه فرصة المشاركة فى وية باتشوكا رغم انضمامه للأهلي قبل اللقاء بـ24 ساعة فقط.

وأكد ريبييرو أن زيزو أظهر حماساً شديداً، ورغبة في التواجد مع الفريق في ودية باتشوكا، رغم أن اللاعب غائب عن المباريات الرسمية منذ فترة طويلة، موضحا أن هذه صفات لاعب كبير ولا يحتاج وقتاً طويلاً للتأقلم مع أجواء فريقه الجديد.

وتحدث المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون ومسئولى بعثة الأهلي في أمريكا عقب ودية باتشوكا قائلاً، "زيزو صاحب "شخصية" في الملعب، وقادر على الانسجام سريعاً في أجواء اللقاء، لذا قرر منحه فرصة التواجد كبديل في المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، بخسارة الأهلي 3-5 بركلات الترجيح.

وأشار ريبييرو إلى أن "شخصية" زيزو في الملعب وقدرته على الانسجام وسط زملائه سريعاً كانت سبباً أيضاً فى اختياره ليكون أول لاعب يسدد ركلات الجزاء التي لجأ إليها الفريقان عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وسجلها ببراعة، ما يؤكد ثقته بنفسه وثباته داخل الملعب.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.