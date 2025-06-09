شاهد هدف تريزيجيه فى باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية

خطف محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي الأضواء فى ظل حصد لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه الودية أمام باتشوكا التى أقيمت على ملعب chase بولاية ميامي الأمريكية استعداداً لـ كأس العالم للأندية والتي فاز فيها باتشوكا المكسيكي 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإصلي بالتعادل بهدف لمثله.. تقدم باتشوكا جون كينيدي في الدقيقة 11 وتعادل تريزيجيه للأهلي في الدقيقة 50.

تقدم باتشوكا جون كينيدي فى الدقيقة 11 ، وتعادل تريزيجيه للأهلي في الدقيقة 50.

ولجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية لحسم لقب كأس السوبر الودي، وانتهت ركلات الجزاء بفوزالفريق المكسيكي بعدما سجل للأهلي زيزو وتريزيجيه وحسين الشحات، فيما أهدر عمر كمال عبد الواحد أما فريق باتشوكا فقد سجل 4 ركلات.

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل، وانضم اللاعب للقلعة الحمراء بعد انتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي علماً بأن تريزيجيه أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلي ولعب لأكثر من موسم للفريق الأول قبل أن يخوض رحلة إحتراف جيدة للغاية.