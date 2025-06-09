دوري أمم أوروبا: نزال العمالقة بين كريستيانو رونالدو ولامين جمال

الرياص - اسماء السيد - يقول لك أغلب المحللين وخبراء كرة القدم عن نهائي دوري أمم أوروبا، إنه ليس مواجهة بين لامين جمال (لامين يامال بالإسبانية) وكريستيانو رونالدو. فالمباراة تلعب بين فريقين. والمنتخبان البرتغالي والإسباني يضمان في صفوفهما أكبر نجوم الكرة العالمية، الذين يصنعون مجد الأندية الأوروبية الكبرى.

ولكن لا أحد ينكر أن الأنظار كلها منصبة على لاعبين اثنين، لا ثالث لهما. رجل يتربع على قمة المجد الكروي ولا يريد النزول عن العرش، وقد بلغ الأربعين، وفتى عمره 17 عاماً، يريد أن يحطم كل الأرقام ويحصد كل الألقاب. ولا يبدو أن أحداً سيقف في طريقه.

ماذا قال كل منهما عن الآخر؟

تبدو المقارنة بين اللاعبين غريبة بعض الشيء، لأن كريستيانو رونالدو أكبر سناً من لامين جمال بـ23 عاماً. ولاعب النصر السعودي له ابن، اسمه كريستيانو رونالدو الصغير، يبلغ من العمر 14 عاماً، يلعب حالياً للمنتخب البرتغالي، في فئة أقل من 15 عاماً.

وتحدث كريستيانو رونالدو، منذ سنوات، مازحاً عن أمنيته أن يلعب برفقة ابنه في المنتخب البرتغالي. ولكن هذه الفكرة الجنونية وقتها لا تبدو مستحيلة اليوم. فلا يستبعد أن يرتقي رونالدو الصغير إلى المنتخب البرتغالي الأول، بعد سنتين، ووالده لا يريد التوقف عن اللعب.

لا ينزعج كريستيانو رونالدو من فارق السن ومقارنته بلاعب في سن ابنه، بل يجد في ذلك فخراً. ويقول عن لامين جمال: "أدّى مباريات جيدة جداً في ناديه وفي المنتخب أيضاً. وهذا سيساعده كثيراً. الظروف مواتية ليظهر مهاراته".

"دعوه ينمو ويكبر، ولا تضغطوا عليه، حتى نستمتع بموهبة مثل هذه لسنوات طويلة".

أما لامين جمال فيقول عن كريستيانو رونالدو: "إنه أسطورة كرة القدم. جميع اللاعبين يكنون له احتراماً كبيراً، وأنا واحد منهم".

ويضيف: "هذه هي المباراة، التي أريد أن ألعبها لأثبت من أنا".

سن البروز على المستوى العالمي

يواجه النجم العالمي وقائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، وهو في الأربعين من العمر، الظاهرة الإسبانية، لامين جمال، وعمره 17 عاماً.

ولكن لامين جمال يتقدم عن كريستيانو رونالدو في سن البروز كموهبة خارقة للعادة، على المستوى الدولي. فعندما نال النجم البرتغالي جائزة الكرة الذهبية، لأول مرة، في 2008 كان عمره 23 عاماً. أما لامين جمال فهو مرشح للتتويج بها ولمّا يبلغ من العمر 18 عاماً.

Getty Images كريستيانو رونادو فاز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات

سن البروز على مستوى الأندية

شارك لامين جمال في أول مباراة له مع الفريق المحترف في برشلونة يوم 29 أبريل نيسان 2023 أمام إشبيلية في الدوري الإسباني. وكان عمره 15 عاماً و9 أشهر. ولعب بعدها 104 مباراة 35 منها في موسم 2023-2024 و37 مباراة في موسم 2024-2025.

ولعب كريستيانو رونالدو أول مباراة احترافية له مع سبورتينغ لشبونة يوم 14 أغسطس آب 2002. وكان عمره 17 عاماً. ولعب 20 مباراة مع النادي البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد الانجليزي في صيف 2003، وقد بلغ 18 عاماً.

اللعب مع المنتخب

كان عمر لامين جمال 16 عاماً وشهراً واحداً و26 يوماً، في 8 سبتمبر أيلول 2023، عندما لعب أول مباراة له مع المنتخب الإسباني في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، أمام جيورجيا. وسجل في تلك المباراة أول هدف دولي له.

ولعب حتى الآن 20 مباراة سجل فيها ستة أهداف، وله تسع تمريرات حاسمة في المواجهات الدولية.

أما كريستيانو رونالدو فلعب أول مباراة له مع المنتخب البرتغالي وعمره 18 عاماً و6 أشهر و15 يوماً. كان ذلك يوم 20 أغسطس آب 2003 في مباراة ودية أمام كازاخستان، فاز في البرتغال بهدف واحد مقبل صفر.

وبعد نهائي دوري أمم أوروبا، يكون لامين جمال قد لعب 21 مباراة دولية في مشواره، وهو لم يتجاوز 17 عاماً. أما كريستيانو رونالدو فلم يصل إلى 21 مباراة دولية إلا يوم 30 مارس آذار 2005، أي بعدما بلغ 20 سنة من العمر.

في دوري أبطال أوروبا

تخرج لامين جمال في مدرسة ماسي الكروية التابعة لنادي برشلونة. وتدرج في الفئات العمرية بسرعة لينضم إلى الفريق الأول.

ولعب بذلك 23 مباراة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن. وصل إلى ربع النهائي في 2024، وإلى نصف النهائي في 2025.

أما كريستيانو رونالدو فلم يلعب أي مباراة في دوري أبطال أوروبا عندما كان في سن لامين جمال. وكان أول عهده بالمنافسة الأوروبية الأكثر شهرة، بعدما انتقل إلى مانشستر يونايتد الانجليزي وهو في سن 18 عاماً.

الألقاب

يتقدم لامين جمال في سنه عن كريستيانو رونالدو في الألقاب أيضاً. فقد توج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة في الموسمين 2023، و2025. وفاز بكأس الملك في 2025 والكأس الممتازة في 2025. أما مع المنتخب فتوج بلقب بطولة أمم أوروبا في 2024 وعمره 17 عاماً.

وفي سن 17 عاماً، لم يكن في سجل تتويجات كريستيانو رونالدو إلا كأس البرتغال الممتازة مرة واحدة في 2002. وفاز بعدها بسنوات طويلة مع المنتخب البرتغالي بلقب بطولة أمم أوروبا في 2016، وبلقب دوري أمم أوروبا في 2019.

Getty Images لامين جمال لعب أول مباراة مع فريق برشلونة وعمره 15 عاماً

ولكن النجم البرتغالي حطم بعدها جميع الأرقام التي يمكن أن يفكر فيها المتابعون لكرة القدم العالمية. وأصبح ظاهرة كروية تتحدى المألوف والمتعارف عليه.

فهو يتنافس في أعلى المستويات ويقود منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي. ولا دليل على أنه سيتوقف عن اللعب بعد انتهاء عقده.

فقد تلقى عروضاً من أندية تمكنه من لعب كأس العالم للأندية، ولكنه رفضها. وأمامه فرصة للاستمرار في اللعب مع الدوري السعودي لموسمين آخرين ونصف. ولا أحد يعرف بمَ يفكر رونالدو وما سيفعل بمشواره الخارق للعادة.

في عام 2022 أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم الرجالية يسجل في 5 دورات لكأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022). ولم تقدر على هذا الإنجاز بين النساء إلى البرازيلية مارتا والكندية كريستين سان كلير.

وبتسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام ألمانيا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا، رفع كريستيانو رونالدو حصيلة أهدافه الدولية إلى 137 هدفاً. وحطم الرقم القياسي العالمي عندما كان عمره 36 عاماً في سبتمبر أيلول 2021.

ويحتفظ كريستيانو رونالدو بالرقم القياسي العالمي لأكثر اللاعبين مشاركة في منتخبات بلدانهم بعدد 220 مباراة. ويتفوق في ذلك بـ28 مباراة عن منافسه الأكبر الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويأتي في المركز الثاني لاعب المنتخب الكويتي بدر المطوع، المتقاعد منذ 2022.

وتُوَّج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات. وهو هداف المنافسة الأوروبية الأول بعدد 141 هدفاً، سجل 67 منها في المراحل الإقصائية، وثلاث أهداف أخرى في المباريات النهائية.

وفاز كريستيانو رونالدو بـ31 لقباً على مستوى الأندية، في 4 دوريات مختلفة لعب فيها. ونال الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم 5 مرات. ولا يتقدم عنه في هذا المركز الرفيع إلا لونيل ميسي، الذي فاز بها 8 مرات.