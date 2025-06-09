شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يشرح للاعبي الأهلى التعديلات الجديدة فى قانون كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة الإسبانى خوسيه رييبرو، محاضرة مع لاعبيه في معسكرهم المغلق بمدينة ميامى؛ لشرح التعديلات جديدة على قوانين كرة القدم، والتي يبدأ تطبيقها في بطولة كأس العالم للأندية، وفى مقدمتها احتفاظ حارس المرمى بالكرة أكثر من 8 ثوانٍ فى القانون الجديد، سيمنح الحكم ركلة ركنية للفريق الخصم، بدلًا من احتساب ركلة حرة غير مباشرة إذا تجاوز الوقت ست ثوانٍ، كما كان فى القانون القديم.

ثانيًا إسقاط الكرة: إذا كانت الكرة خارج منطقة الجزاء عند إيقاف اللعب، يسقط الحكم الكرة للفريق الذي كانت بحوزته، أو كان من الواضح أنه سيحصل عليها، أما إذا كان ذلك غير واضح فيتم إسقاط الكرة للفريق الذي لمسها آخر مرة في الموقع الذي توقف فيه اللعب.

ثالثاً لمس الكرة من خارج الملعب: يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة دون عقوبة انضباطية إذا لمس أحد أفراد الجهاز الفني أو البدلاء أو اللاعبين الذين تم استبدالهم أو المطرودين أو الذين هم خارج الملعب، الكرة، أثناء مغادرتها الملعب، دون نية التدخل غير العادل.

رابعاً بروتوكول حكم الفيديو المساعد: أصبح بإمكان كل مسابقة الآن أن تمنح الحكام خيار الإعلان عن تفاصيل القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو، أو عدم فعل ذلك.

خامسًا عبور الكرة خط المرمى: بما أن تقنية الفيديو يمكنها الآن مراقبة قرار عبور الكرة المرمى من عدمها، أصبح من الأفضل أن يتمركز الحكم المساعد على خط نقطة الجزاء، وهو خط التسلل.

كما ستشهد البطولة مزيداً من الابتكارات، حيث استقر "فيفا" على تجهيز الحكّام بكاميرات خاصة على أجسامهم، لتسجيل لقطات حية من زوايا فريدة تُبث مباشرة عبر إحدى المنصات التي ستقوم بالبث المباشر للبطولة على مستوى العالم، ولا شك أن هذه الخطوة تهدف إلى تقريب المشاهدين من قلب الحدث، ومنحهم تجربة بصرية جديدة تمامًا لرؤية ما يراه الحكم خلال مجريات اللعب.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.