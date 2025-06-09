شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يتسلم تقريراً من جهاز الأهلي عن زملاء ميسي قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

تسلم الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادى الأهلى، من جهازه المعاون تقريراً مفصلاً عن منافسه إنتر ميامى الأمريكى قبل ملاقاته فجر الأحد المقبل؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف زملاء ميسى بحثاً عن تحقيق فوز تاريخى للمارد الأحمر.

وخاض الأهلى مباراة ودية أمس أمام باتشوكا المكسيكى مثلت الظهور الأول لريبيرو في قيادة المارد الأحمر، بجانب ظهور الصفقات الجديدة في البروفة الودية الوحيدة قبل انطلاق المونديال.

وتسلم ريبيرو تقريراً فنياً عن فوز إنتر ميامى على كولومبوس كرو، بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز وهو أخر لقاء للفريق الامريكى قبل مواجهة الأهلى.

وجاءت أهداف إنتر ميامي عن طريق ليونيل ميسي "هدفين"، وتاديو أليندي، ولويس سواريز وبيكولت في الدقائق 13 و15 و24 و64 و89 على الترتيب، بينما جاء هدف كولومبوس كرو الوحيد عن طريق سيزار روفالكابا في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.