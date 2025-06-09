شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم شكوى جديدة للجنة التظلمات ضد زيزو بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الزمالك انتهاء إجازة عيد الأضحى لتقديم شكوى جديدة ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق إلى لجنة التظلمات، بعد إعلان الأهلى ضمه رسمياً فى صفقة انتقال حر، وتعد هذه خطوة تمهيدية لشكوى اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكانت لجنة الانضباط أخطرت الزمالك بعدم الاختصاص فى شكوى اللاعب.

وأعلن النادى الأهلى تعاقده مع أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك السابق، الجمعة، فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم، ونجح مسئولو الأحمر فى قيد اللاعب داخل قائمة الفريق المشاركة فى كأس العالم للأندية.