شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار قائمة الـ30 لاعباً فى الأندية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة على استمرار قائمة الـ30 لاعباً فى الموسم الكروي الجديد 2025-2026 قبل فتح القيد الصيفى أمام الأندية الأربعاء المقبل.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025 - 2026 للقائمة الأولى اعتباراً من الأربعاء المقبل11 يونيو 2025 وحتى السبت 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025 / 2026، وذلك وفقاً لما هو وارد تفصيلاً في قواعد القيد المعتمدة.