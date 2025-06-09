شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر المدرب الجديد لحسم مصير شلبي ودونجا والجزيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقّب نادي الزمالك حسم ملف المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تحضيرات الفريق للموسم الجديد، وسط حالة من الترقب لمصير عدد من اللاعبين الذين لم يُحسم موقفهم بعد، وعلى رأسهم سيف الدين الجزيري، ونبيل عماد "دونجا"، ومصطفى شلبي.

ويُفضل مسئولو القلعة البيضاء انتظار التعاقد مع المدير الفني الجديد قبل اتخاذ أي قرارات نهائية تتعلق بالراحلين أو الصفقات الجديدة، حيث سيكون للمدرب القادم الكلمة الفصل في تحديد احتياجات الفريق الفنية، وكذلك في تقييم أداء عدد من اللاعبين الذين تراجع دورهم مع الفريق خلال الموسم المنقضي.

المهاجم التونسي سيف الجزيري بات محل نقاش داخل أروقة الزمالك، خاصة في ظل عدم ظهوره بالمستوى المنتظر فى بعض الفترات، وعلى الرغم من امتلاكه خبرات دولية إلا أن مستقبله لا يزال مرهونًا برؤية المدير الفني الجديد.

أما نبيل عماد "دونجا" فيواجه صعوبة في تثبيت اقدامه بالتشيكل الأساسي فى المرحلة المقبلة، وبعد إجراء الزمالك التدعيمات المطلوبة، خاصة أن المردود الفنى للاعب ينخفض بشكل واضح من مباراة لأخرى، وهو ما دفع لجنة التخطيط لدراسة فكرة رحيل اللاعب فى الانتقالات الصيفية الحالية.

مصطفى شلبي، الذي لم ينجح حتى الآن في إثبات نفسه بالشكل الكافي منذ انتقاله إلى الزمالك، أصبح هو الآخر أمام مفترق طرق، حيث سيتحدد مصيره في ضوء رؤية فنية واضحة من المدرب المنتظر، وسط أنباء عن رغبة بعض الأندية في التعاقد معه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.