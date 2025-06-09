شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتواصل مع الكاف قبل إعلان جدول الدوري منعاً لتضارب المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ، التواصل مع مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، حتى تستطيع رابطة الأندية المصرية المحترفة إعلان جدول مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز الجديد 2025 - 2026 .

ووعد أبو ريدة، خلال اجتماع اتحاد الكرة الأخير، مع الرابطة ومسئولى الأندية بالتواصل مع الكاف بخصوص هذا الأمر، خاصة أنه من الصعب على الرابطة تحديد مواعيد مباريات الدوري إلا بعد معرفة مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، منعاً لتعارض مواعيد المباريات المحلية مع مباريات أفريقيا ما يتسبب فى ارتباك الجدول.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، ومن المقرر أن تنطلق 8 أغسطس المقبل بعد التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبوريدة، ورابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب والجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام حسن.

جاء تقديم موعد انطلاق الدورى حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطنى الأول في شهر سبتمبر المقبل لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك لتنتهى المسابقة قبل كأس العالم بفترة كافية، حتى يتمكن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من إقامة معسكره استعدادا للبطولة بوقت مناسب في إطار سعى اتحاد الكرة والرابطة لتوفير كل سبل الراحة والنجاح للمنتخب.

وأكدت الرابطة أن مسابقة الدوري ستنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.