الامارات | نادي الشارقة يتخذ إجراءات تأديبية بحق خالد الظنحاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي الشارقة لكرة القدم بيانا أعلن فيها أنه اطلع باهتمام القرار الصادر عن لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم بشأن إيقاف لاعب الفريق خالد الظنحاني واستبعاده من قائمة المنتخب الوطني وفرض غرامة مالية عليه ، مؤكدا احترام النادي الكامل لقرارات اتحاد الكرة ولوائحه ، معلنا من جانبه مباشرته اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق اللاعب وفقا للنظام الداخلي للنادي بما يعكس مبادئي الانضباط والمسؤولية

وقال النادي إنه يتأسف لوقوع مثل هذا التصرف خلال معسكر المنتخب ، مشددا على أن تمثيل الدولة شرف عظيم يستوجب من جميع اللاعبين التحلي بالسلوك المهني والانضباط الكامل ، كما يجدد النادي دعمه المستمر للمنتخبات الوطنية ، ويؤكد حرصه على إعداد لاعبيه ليكونوا قدوة داخل وخارج الملعب ، بما يعكس الصورة المشرفة لكرة القدم الإماراتية.