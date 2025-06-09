شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض البرتغالى ألكسندر سانتوس لقيادة الفريق فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل إدارة الزمالك حاليًا على تسريع خطوات التعاقد مع مدير فني أجنبي يمتلك سيرة ذاتية قوية، بهدف استعادة توازن الفريق والمنافسة على البطولات المحلية والقارية فى الموسم المقبل، وتجرى المفاوضات مع عدة مدربين من ضمنهم جاء البرتغالى ألكسندر سانتوس المدير الفنى للجيش الملكى المغربى.

ألكسندر سانتوس يعلم الكثير عن الدورى المصرى، حيث سبق له العمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمواطنه جوزيه بيسيرو فى أكثر من نادٍ بينها الأهلي، كما عمل سانتوس مع بيسيرو كمدرب مساعد فى منتخب السعودية والوحدة السعودي والأهلي وبورتو وبراجا والشارقة.

كما سبق له تولى القيادة الفنية لبترو أتلتيكو الأنجولي فى الفترة من أغسطس 2021 وحتى يونيو 2024، وعمل كمدير فني لفريق الصفاقسي التونسي من يوليو 2024 وحتى ديسمبر من نفس العام.