شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر وتحديد المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بطولة كأس عاصمة مصر إلى المحطة الأخيرة بعد منافسة قوية بين الأندية إلى المباراة النهائية بعد انتهاء مباريات نصف النهائي مساء الأحد.

موعد نهائي كأس عاصمة مصر

مباراة نهائي كأس عاصمة مصر تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم ولكن فى الخامسة مساءً.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا نجح في حصد اللقب في آخر نسختين، بينما حقق مودرن سبورت لقب النسخة الأولى.