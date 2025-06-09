شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يعود إلى القاهرة بعد خوض وديتي كرواتيا وصربيا والان مع تفاصيل الخبر

يعود منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، إلى القاهرة عصر اليوم الإثنين قادماً من صربيا بعد خوض مباراتين وديتين مع صربيا وكرواتيا، فى إطار الاستعداد لبطولة العالم المحدد لها شهر يونيو الجارى فى بولندا.

وفاز المنتخب على كرواتيا ودياً بنتيجة 33 - 21 فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين خلال تواجد الفريق الوطني للشباب فى صربيا خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2025 قبل مواجهة صربيا أمس.



وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى المصري للشباب مواليد 2004 يوسف ناجي - يوسف وليد - محمد مؤمن صفا - عمر مصطفى بركة - محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان - زياد حشاد - محمد وائل - فراس مروان - يوسف احمد عبد الغني - محمد عماد شعبان - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد عبد المنعم - احمد تغيان - معاذ عزب - وأسامة مصلحي.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصري للشباب ،مجدى ابو المجد المدير الفنى - محمد عبد الرحمن المدرب العام - محى صلاح المشرف على حراس مرمى منتخبات الشباب و الناشئين - كابتن أحمد رمضان.

يتواجد الفريق الوطني ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم و التى تضم منتخب مصر و منتخب اسبانيا و منتخب البحرين و منتخب السعودية.