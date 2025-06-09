شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف غريبة فى الأولمبياد.. حمل اللاعبة ونوم اللاعبين والوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

تٌعد الدورات الأولمبية من أهم وأكبر البطولات الرياضية على مستوى العالم، لم تشهده من مشاركة اللاعبين المميزين على مستوى العالم، وكذلك حضور أعداد كبيرة من مختلف الدول، وكذلك نظرا للمكافآت التي يحصل عليها اللاعبون من تحقيق ميداليات سواء ذهبية أو فضية أو برونزية.

ورغم أن مصر تمتلك رصيدا كبيرا من الميداليات وصل إلى 41 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 9 ذهبيات و 12 فضية، بالإضافة إلى 20 برونزية، إلا أن هناك عدة مواقف لا تمر مرور الكرام شهدتها البعثات المصرية على مر الدورات السابقة نرصدها في السطور التالية ..

لاعبة "حامل" فى الأولمبياد

شهدت دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بباريس 2024 مشاركة ندى حافظ لاعبة منتخب السلاح وهى حامل في شهرها السابع، دون إخطار مسئولي البعثة، وكشفت ذلك بعد وداع المنافسات.



وكتبت اللاعبة عبر حسابها في إنستجرام، "ما بدا لكم أنهما لاعبان على المنصة، في الحقيقة كانوا ثلاثة، لقد كنت أنا، ومنافسي، وطفلي الصغير الذي لم يأتِ بعد إلى عالمنا".

نوم ثنائى المصارعة وعدم المشاركة في أولمبياد لندن

وشهد أولمبياد لندن 2012 واقعة غريبة كان أبطالها ثنائي منتخب المصارعة وقتها عمر عبده وصالح عمارة حيث تعرضا للاقصاء من منافسات اللعبة بدور الـ 16 وتم احتساب النتيجة لصالح منافسيهما لتخلفهما عن الحضور فى موعد المباراة، وكان من المقرر أن يلتقى عمر عبده مع لاعب أرمينيا فى وزن 66 كجم، بينما يلتقى صالح عمارة مع لاعب جورجيا.

تخلف الثنائي عن الحضور اعتقادا منهم أن المباريات تبدأ الواحدة ظهرا لكن تم تقديمها فى اليوم الأخير لتقام التاسعة صباحا بتوقيت لندن بسبب إقامة حفل ختام البطولة.

وعندما تم سؤال اللاعبين عن سبب عدم الحضور قالا إنهما كانا نائمين ولم يخبرهما أحد بتغيير موعد المنافسات، سواء المدرب أو الإدارى، وضاع على الثنائي فرصة المشاركة رغم التواجد فى لندن.

700 جرام زيادة تٌبعد يمنى عياد من منافسات الملاكمة بباريس

يمنى عياد لاعبة الملاكمة المصرية، والتي اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات خلال أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها ، وجاء ملخص التقرير الطبي كالتالي: "أن اللاعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامج خاص في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس، ثم فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهورمونية.

