شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو: الهدف من ودية باتشوكا كان جمع معلومات عن لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي رضاه عن أداء لاعبيه في مباراة باتشوكا الودية التي خسرها الأحمر 3-5 بركلات الجزاء الترجيحية، مُشيراً إلى أن الفريق حصد من ورائها عدة مكاسب حتى لو خسرها.

وقال ريبييرو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: من هذه الودية كان التعرف على قدرات اللاعبين، خاصة أنني توليت مسئولية تدريب الفريق منذ أيام قليلة، لذا كان كل هدفي أن أجمع معلومات عن الفريق بشكل أهم من تحقيق مكاسب أخرى.

وأضاف: دفعت بما يقرب من 22 لاعبا في المباراة بهدف التعرّف عليهم عن قرب، وهناك لاعبون آخرون لم تسنح الظروف لمنحهم الفرصة، أبرزهم خالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله وأحمد رضا.

وتابع: بدأت المباراة بـ11 لاعبا ونزلت 11 تاني جدد للفريق عشان أجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفريق واللاعبين.. وفي نفس الوقت مكنش ينفع ألعب بتشكيل نهائي لأن ده هيكشفنا للخصوم اللي هنلاعبهم في البطولة.

واستطرد: عندنا مراكز في الفريق زي الباك الشمال واليمين عندنا فيهم 3 لاعبين علشان كده الوقت مسمحش بمشاركة أحمد رضا وخالد عبد الفتاح و يحيي عطية الله.

وتحدث ريبييرو عن مشاركة أحمد سيد زيزو نجم الفريق الجديد بشكل سريع، قائلاً: دفعت بـه لأني تأكدت من أن اللاعب عنده إصرار وحماس بأنه عايز يضيف للفريق ويكون له دور مع زمايله، وتسديده أول ضربة جزاء مش ضغط عليه ولا حاجة، خصوصاً إنها مباراة ودية، وأكد أن لاعبي الأهلي مُطالبين بمواصلة العمل الجيد من أجل تقديم عروض قوية في بطولة كأس العالم للأندية.

وفاز فريق باتشوكا المكسيكي 5-3 على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة الودية التي انتهت منذ قليل على ملعب chase بولاية ميامي الأمريكية استعداداً لكأس العالم للأندية.. تقدم باتشوكا جون كينيدي في الطريقة 11 وتعادل تريزيجيه للأهلي في الدقيقة 50.

ولجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية لحسم لقب كأس اللقاء الودي، وإنتهت ركلات الجزاء بفوز الفريق المكسيكي، حيث سجل للأهلي زيزو وتريزيجيه وحسين الشحات، فيما أهدر عمر كمال عبد الواحد أما فريق باتشوكا فقد سجل 4 ركلات.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.