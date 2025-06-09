شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر صورا من ملعب chase قبل مباراة باتشوكا استعدادا لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوراً لملعب chase الذي سيستضيف ودية الأهلي مع باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية، واتفق مسئولو الأهلي مع فريق باتشوكا المكسيكي على أن المباراة الودية التي ستجمع الطرفين في الخامسة بتوقيت أمريكا الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مصر، ستشهد 11 تبديلًا لكل فريق، وشهد الاتفاق أن يكون الـ11 تبديلاً على توقفين فقط خلال المباراة، بالإضافة إلى ما بين شوطي المباراة.



ملعب ودية الأهلي وباتشوكا



ويضم تشكيل الأهلي لمباراة باتشوكا الودية ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني وأشرف داري ومصطفى العش وكريم الدبيس ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي و طاهر محمد طاهر وجراديشار.

فيما يجلس على الدكة ، كلاً من : مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا – أحمد رمضان بيكهام – خالد عبد الفتاح – يحيى عطية الله_ حمدي فتحي - تريزيجيه - عمر كمال – كوكا – ياسر إبراهيم - ديانج – أفشة – أحمد رضا – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.