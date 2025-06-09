شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر: تعاهدنا على الفوز بكأس مصر قبل المباراة بأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أعرب سيف جعفر، لاعب وسط نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس مصر، مؤكدًا أن روح الجماعة وتعاهد اللاعبين كانا مفتاح الانتصار على بيراميدز في النهائي.

وقال جعفر، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "تعاهدنا جميعًا على الفوز بالكأس قبل المباراة بأسبوع، وكان هناك إصرار من الجميع على إسعاد الجماهير البيضاء".

وأضاف: "أشكر جماهير الزمالك العظيمة التي زحفت خلف الفريق رغم مشقة اليوم، حضورهم كان دافعًا قويًا لنا داخل الملعب".

وتطرق نجم الزمالك إلى التحديات التي تواجهه كلاعب من أبناء نجوم الكرة، قائلًا:"أبناء اللاعبين دائمًا مطالبون ببذل مجهود مضاعف لإثبات أنفسهم، لأن الأعين تكون عليهم من أول لحظة".

وعن علاقته بقائد الفريق، قال: "علاقتي بـ شيكابالا رائعة جدًا، وأستفيد كثيرًا من نصائحه داخل وخارج الملعب، وجوده معنا يمنحنا الثقة ويشعل حماس الفريق".

واختتم جعفر تصريحاته بالإشادة بالجهاز الفني، قائلًا: "تعليمات أيمن الرمادي بين شوطي المباراة كان لها تأثير كبير على أداء الفريق في الشوط الثاني، وسنسعى لاستغلال الفوز بالكأس كدفعة قوية لبناء موسم قوي قادم".