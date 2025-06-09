شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل أحمد حمدى لاعب فريق الزمالك بخطوبته وسط حفل عائلى بسيط عقب انتهاء الموسم الرياضى مع القلعة البيضاء، ونشر اللاعب صوراً عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صور لبعض الاحتفالات.

وعلى جانب آخر، حدد مسئولو نادي الزمالك المراكز التي تحتاج تدعيماً فى الفريق الأول بالقلعة البيضاء، تمهيداً لفتح ملف الصفقات الجديدة، استعداداً للموسم المقبل، واستقر الزمالك على ضم 6 لاعبين على الأقل فى الميركاتو الصيفي لتدعيم مراكز الجناح الأيمن، والأيسر، ورأس الحربة، بالإضافة إلى خط الوسط، في مركزى 6 و 8، وكذلك حراسة المرمى.

ومن المقرر أن تكون صفقات الزمالك الجديدة من بينها لاعبان أجنبيان، وهو ما تعكف عليه لجنة التخطيط الفترة الحالية بالبحث والدخول في مفاوضات مع لاعبين مميزين في سن صغيرة، مع الأولوية لمن تنتهى عقودهم مع أنديتهم.



أحمد حمدى 3



أحمد حمدى