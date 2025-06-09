شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 8 / 6 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 يونيو 2025، العديد من الأخبار، منها: جراديشار وطاهر وإمام عاشور في تشكيل الأهلي لودية باتشوكا.. وظهور بن رمضان.

جراديشار وطاهر وإمام عاشور في تشكيل الأهلي لودية باتشوكا.. وظهور بن رمضان

أعلن الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة باتشوكا المكسيكي الودية المقرر لها الثانية عشر من منتصف الليل استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

البنك الأهلى يفوز على إنبى ويضرب موعدا مع سيراميكا فى نهائى كأس عاصمة مصر

فاز البنك الأهلى على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم لأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

سيراميكا يهزم الإسماعيلى مرة ثانية ويتأهل إلى نهائى كأس عاصمة مصر

تأهل فريق سيراميكا إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على الإسماعيلى 1-0 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة، بعدما سبق وفاز سيراميكا بثنائية نظيفة خلال لقاء الذهاب الذي اُقيم على ملعب الإسماعيلية الأسبوع الماضي.

صراع الوكلاء يغير وجهة الجزائري زين الدين بلعيد للوكرة القطري بدلا من الزمالك

شهدت الساعات الماضية صراعاً بين عدد من وكلاء اللاعبين حول إتمام صفقة انتقال الجزائري زين الدين بلعيد مدافع فريق سينت ترويدن البلجيكي لصفوف نادي الزمالك ، خاصة بعدما كشف مصدر مقرب من اللاعب عن توقيعه للقلعة البيضاء للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيديو تقديم زيزو يتخطى الـ51 مليون مشاهدة على المنصات الرسمية للأهلي

حقق فيديو تقديم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في عدد المشاهدات، عبر المنصات الرسمية للنادي، بعدما تخطى الـ51 مليون مشاهدة خلال وقت قياسي.

الزمالك يبدأ التحرك للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد

بدأ نادي الزمالك خطوات جادة في ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، ليتولي المهمة بدلا من أيمن الرمادي، الذي تولى المسؤولية في توقيت حرج ونجح في تحقيق بطولة غالية تُحسب له وللجهاز الفني بالكامل، الا ان التعاقد معه كان لفترة مؤقتة ولانتشال الفريق من كبوته.

زيزو عن مشاركته الأولى فى كأس العالم للأندية: "متحمس جدا"

قال أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى الجديد عن مشاركته الأولى مع القلعة الحمراء فى كأس العالم للأندية المقام فى أمريكا، "متحمس جدا للظهور الأول".